The New Yorker Radio Hour
WNYC is funded by sponsors and member donations
About the Show
The New Yorker Radio Hour is a weekly program presented by the magazine’s editor, David Remnick, and produced by WNYC Studios and The New Yorker. Each episode features a diverse mix of interviews, profiles, storytelling, and an occasional burst of humor inspired by the magazine, and shaped by its writers, artists, and editors. This isn’t a radio version of a magazine, but something all its own, reflecting the rich possibilities of audio storytelling and conversation.
Theme music for the show was composed and performed by Merrill Garbus of tUnE-YArDs.
You can hear The New Yorker Radio Hour on
Alabama
WTSU-FM — Troy University Public Radio | Montgomery-Troy, AL
WLRH-HF | Huntsville, AL
WRWA-FM — Troy Public Radio | Dothan, AL
Alaska
KMXT-HF | Kodiak, AK
KBBI-AM — Alaska Public Radio | Homer, AK
KCHU-AM — Alaska Public Radio | Valdez, AK
KDLL-FM — Alaska Public Radio | Kenai, AK
KTOO-FM — Alaska Public Radio | Juneau, AK
KFSK-FM — Alaska Public Radio| Petersburg, AK
KODK-FM | Kodiak, AK
KSTK-FM — Alaska Public Radio | Wrangell, AK
KDLG-FM | Dillingham, AK
KXGA-FM — KCHU Public Radio | Glennallen, AK
KXKM-FM — KCHU Public Radio | McCarthy, Ak
Arizona
KNAU-FM — Arizona Public Radio--Classical Music & News | Flagstaff, AZ
KPUB-FM — Arizona Public Radio--NPR News and Talk | Flagstaff, AZ
KNAA-FM — Arizona Public Radio | Show Low, AZ
KNAG-FM — Arizona Public Radio--NPR News and Talk | Grand Canyon, AZ
KNAD-FM — Arizona Public Radio--NPR News and Talk | Page, AZ
KNAQ-FM — Arizona Public Radio--NPR News and Talk | Prescott, AZ
California
KCRW-HF | Santa Monica, CA
KCLU-FM | Thousand Oaks/Santa Barbara, CA
KCRW-FM | Santa Monica, CA
KPCC-FM — Southern California Public Radio | Pasadena, CA
KVCR-FM | San Bernardino/Riverside, CA
KALW-FM | San Francisco, CA
KQED-FM — Northern California Public Broadcasting | San Francisco, CA
KAZU-FM | Pacific Grove/Montrey, CA
KCLM-FM | Santa Maria/San Luis Obispo , CA
KCLU-AM | Santa Barbara, CA
KDRW-FM | Santa Barbara, CA
KCRY-FM | Mojave/Antelope Valley, CA
KCRU-FM | Oxnard/Ventura, CA
KCRI-FM | Indio/Palm Springs, CA
KJAI-FM | Ojai/Sn Luis Obispo, CA
KUOR-FM | Redlands/San Bernardino, CA
KVLA-FM | Coachella, CA
KQEI-FM | North Highlands, CA
KPMO-AM — Jefferson Public Radio--News & Information | Mendocino, CA
KJPR-AM — Jefferson Public Radio--News & Information | Shasta Lake City, CA
KMJC-AM — Jefferson Public Radio--News & Information | Mt Shasta, CA
KSYC-AM — Jefferson Public Radio--News & Information | Yreka, CA
KNHM-FM — Jefferson Public Radio--News & Information | Bayside, CA
Colorado
KDNK-FM | Glenwood Springs, CO
KSJD-FM | Cortez, CO
KSUT-FM — Four Corners Public Radio--Southern Ute Tribal Radio | Ignacio/Durango, CO
KUTE-FM — Four Corners Public Radio | Ignacio, CO
KICO-FM | Rico, CO
KZET-FM | Cortez, CO
KPGS-FM — Four Corners Public Radio | Pagosa Springs, CO
KDNG-FM — Four Corners Public Radio | Durango,CO
Connecticut
WSHU-FM — *WSHU CT & NY News, Talk, and Classical | Fairfield, CT
WNPR-FM — Connecticut Public Radio | Meriden/Hartford, CT
WSHU-AM — *WSHU CT & NY News, Talk, and Classical | Westport, CT
WYBC-AM — *WSHU CT News, Information, and Talk | New Haven, CT
WVOF-FM — Connecticut Public Radio | Fairfield, CT
WEDW-FM — Connecticut Public Radio | Stamford/Greenwich, CT
WPKT-FM — Connecticut Public Radio | Norwich/Hartford, CT
WECS-FM — Connecticut Public Radio | Willimantic, CT
Washington, D.C.
WAMU | Washington, D.C.
Florida
WQCS-HF | Fort Pierce, FL
WLRN-FM | Miami/Ft Lauderdale, FL
WQCS-FM | Fort Pierce, FL
WJCT-FM | Jacksonville, FL
WLRN-HF | Miami/Fort Lauderdale, FL
WUFT-FM | Gainesville, FL
WKWM-FM | Marathon/Key West, FL
WJUF-FM | Inverness, FL
Georgia
WRAS-FM — Georgia Public Broadcasting - Atlanta | Atlanta, GA
WJSP-FM — Georgia Public Broadcasting | Warm Springs/Columbus, GA
WUWG-FM | Carrollton, GA
WNGU-FM | Dahlonega, GA
WPPR-FM | Demorest, GA
WGPB-FM | Rome, GA
WWIO-FM | Brunswick/Savannah, GA
WXVS-FM | Waycross/Valdosta, GA
WNGH-FM | Chatsworth, GA
WSVH-FM | Savannah/Brunswick, GA
WWET-FM | Valdosta, GA
WACG-FM | Augusta, GA
WMUM-FM | Cochran/Macon, GA
WJWV-FM | Fort Gaines/Dothan, GA
WABR-FM | Tifton, GA
WUNV-FM | Albany, GA
WTJB-FM — Troy Public Radio | Columbus, GA
Hawaii
KHPR-FM — Hawai’i Public Radio--HPR 1, News & Information, Jazz | Honolulu, HI
KANO-FM — Hawai'i Public Radio | Hilo, HI
KHPH-FM — Hawai'i Public Radio | Kailua, HI
KJHF-FM — Hawai'i Public Radio | Kualapuu, HI
KIPL-FM — Hawai'i Public Radio | Lihue, HI
KKUA-FM — Hawai'i Public Radio | Wailuku, HI
Illinois
WBEZ-FM — Chicago Public Media | Chicago, IL
WNIJ-FM — Northern Public Radio | Dekalb/Rockford, IL
WQUB-FM — St Louis Public Radio | Quincy/Hannibal, IL
WBEK-FM | Kankakee, IL
WBEQ-FM | Morris, IL
WNIW-FM — Northern Public Radio | La Salle, IL
WNIQ-FM — Northern Public Radio | Sterling, IL
WNIE-FM — Northern Public Radio | Freeport, IL
Indiana
WBST-FM — Indiana Public Radio | Muncie, IN
WFYI-FM | Indianapolis, IN
WVPE-FM | Elkhart/South Bend, IN
WBSB-FM — Indiana Public Radio | Anderson, IN
WBSH-FM — Indiana Public Radio | Hgrstwn/New Castle, IN
WBSW-FM — Indiana Public Radio | Marion, IN
WZJR-FM — Indiana Public Radio | Portland, IN
WISU-FM | Terre Haute, IN
WNDY-FM | Crawfordsville, IN
Iowa
KWIT-FM | Sioux City, IA
KLNI-FM — Minnesota Public Radio | Decorah, IA
KOJI-FM | Okoboji/Sioux City, IA
Kansas
KMUW-FM | Wichita, KS
KANQ-HF — Kansas Public Radio | Lawrence, KS
Kentucky
WEKU-FM | Richmond/Lexington, KY
WEKP-FM | Pineville, KY
WEKF-FM | Corbin, KY
WEKH-FM | Hazard, KY
Maine
WMEA-FM — Maine Public Radio | Portland, ME
WMEP-FM — Maine Public Radio | Camden, ME
WMEW-FM — Maine Public Radio | Waterville, ME
WMEH-FM — Maine Public Radio | Bangor, ME
WMED-FM — Maine Public Radio | Calais, ME
WMEF-FM — Maine Public Radio | Ft Kent, ME
WMEM-FM — Maine Public Radio | Presque Isle, ME
Maryland
WYPR-FM | Baltimore, MD
WESM-FM — Delmarva Public Media | Princess Anne, MD
WYPF-FM | Frederick, MD
WYPO-FM | Ocean Cty/Salisbury, MD
Massachusetts
WBUR-FM | Boston, MA
WCAI-FM | Woods Hole, MA
WGBH-FM | Boston, MA
WNNZ-AM — New England Public Radio--News Network WNNZ | Westfield/Springfield, MA
WAMQ-FM — Northeast Public Radio | Great Barrington, MA
WBUH-FM | Brewster, MA
WBUA-FM | Tisbury/Falmouth, MA
WZAI-FM | Brewster, MA
WNAN-FM | Nantucket, MA
WNNU-FM — New England Public Radio | Great Barrington, MA
WNNI-FM — New England Public Radio | Adams, MA
WAMH-FM — New England Public Radio | Amherst, MA
WNNZ-FM — New England Public Radio | Deerfield, MA
WAIC-FM — New England Public Radio | Springfield, MA
Michigan
WUOM-FM — Michigan Radio | Ann Arbor, MI
WGGL-FM — Minnesota Public Radio--WGGL | Houghton, MI
WVGR-FM — Michigan Radio | Grand Rapids, MI
WFUM-FM — Michigan Radio | Flint, MI
Minnesota
KNOW-FM — Minnesota Public Radio--News | Minneapolis/St Paul, MN
KNCM-FM — Minnesota Public Radio | Appleton, MN
KNBJ-FM — Minnesota Public Radio | Bemidji, MN
KBPN-FM — Minnesota Public Radio | Brainerd, MN
KNSR-FM — Minnesota Public Radio | Collegeville, MN
WINH-FM — Minnesota Public Radio | Hinckley, MN
KRFI-FM — Minnesota Public Radio | Redwood Falls, MN
KNGA-FM — Minnesota Public Radio | St Peter, MN
KNSW-FM — Minnesota Public Radio | Worthington/Marshal, MN
KNWF-FM — Minnesota Public Radio | Fergus Falls, MN
KCCD-FM — Minnesota Public Radio | Moorhead, MN
KRXW-FM — Minnesota Public Radio | Roseau, MN
KNTN-FM — Minnesota Public Radio | Thief River Falls, MN
KXLC-FM — Minnesota Public Radio | La Crescent, MN
WSCN-FM — Minnesota Public Radio | Cloquet, MN
WIRC-FM — Minnesota Public Radio | Ely, MN
WIRN-FM — Minnesota Public Radio | Buhl, MN
WLSN-FM — Minnesota Public Radio | Grand Marais, MN
KGRP-FM — Minnesota Public Radio | Grand Rapids, MN
WIRN-FM — Minnesota Public Radio | Buhl, MN
KITF-FM — Minnesota Public Radio | International Falls, MN
KNSE-FM — Minnesota Public Radio | Austin, MN
KZSE-FM — Minnesota Public Radio | Rochester, MN
Missouri
KWMU-FM — St. Louis Public Radio | St Louis, MO
KMST-FM — St. Louis Public Radio | Rolla, MO
Nevada
KUNR-FM | Reno/Elko, NV
KNCC-FM | Elko, NV
New Hampshire
WEVO-FM — New Hampshire Public Radio | Concord, NH
WEVN-FM — New Hampshire Public Radio | Keene, NH
WEVS-FM — New Hampshire Public Radio | Nashua, NH
WEVF-FM — New Hampshire Public Radio | Colebrook, NH
WEVC-FM — New Hampshire Public Radio | Gorham/Berlin, NH
WEVJ-FM — New Hampshire Public Radio | Jackson, NH
WEVH-FM — New Hampshire Public Radio | Hanover, NH
WEVQ-FM — New Hampshire Public Radio | Littleton, NH
New Jersey
WNJT-FM — New Jersey Public Radio | Trenton, NJ
WNJM-FM | Manahawkin, NJ
WNJN-FM | Atlantic City, NJ
WNJS-FM | Berlin, NJ
WNJB-FM | Bridgeton, NJ
WNJZ-FM | Cape May Crt House, NJ
WNJY-FM | Netcong, NJ
WNJP-FM — New Jersey Public Radio | Sussex, NJ
WNJO-FM — New Jersey Public Radio | Toms River, NJ
New Mexico
KANW-HF | Albuquerque, NM
KANW-FM | Albuquerque, NM
KIDS-FM | Grants, NM
KANR-FM | Santa Rosa, NM
KUUT-FM — Four Corners Public Radio | Farmington, NM
KUSW-FM — Four Corners Public Radio || Flora Vista, NM
New York
WAMC-HF | Albany, NY
WNYC-AM | New York, NY
WNYC-FM | New York, NY
WSUF-FM — *WSHU CT & NY News, Information, and Talk | Noyack/Greenport, NY
WAMC-FM — Northeast Public Radio | Albany, NY
WRVO-FM | Oswego/Syracuse, NY
WSKG-FM | Binghamton, NY
WSLU-FM — North Country Public Radio | Canton, NY
WEOS-FM — Finger Lakes Public Radio | Geneva/Ithaca, NY
WXXI-AM | Rochester, NY
WANR-FM — Northeast Public Radio | Brewster, NY
WAMK-FM — Northeast Public Radio | Kingston, NY
WOSR-FM — Northeast Public Radio | Middletown, NY
WWES-FM — Northeast Public Radio | Mount Kisco, NY
WAMC-AM — Northeast Public Radio | Albany, NY
WCEL-FM — Northeast Public Radio | Plattsburgh, NY
WANC-FM — Northeast Public Radio | Ticonderoga, NY
WANZ-FM — Northeast Public Radio | Stamford, NY
WRUN-FM — Northeast Public Radio | Remsen, NY
WCAN-FM — Northeast Public Radio | Canajoharie, NY
WRLI-FM — Connecticut Public Radio | Southampton, NY
WRVD-FM | Syracuse, NY
WMVQ-FM | Fenner, NY
WRVN-FM | Utica, NY
WRVH-FM | Clayton, NY
WRVJ-FM | <Watertown/Oswego>, NY
WSQG-FM | Ithaca, NY
WSQC-FM | Oneonta/Cooperstown, NY
WSQE-FM | Corning/Elmira, NY
WSQA-FM | Hornell, NY
WXLE-FM — North Country Public Radio | Indian Lake, NY
WXLG-FM — North Country Public Radio | North Creek, NY
WXLB-FM — North Country Public Radio | Boonville, NY
WXLH-FM — North Country Public Radio | Blue Mountain Lake, NY
WXLL-FM — North Country Public Radio | Lake Placid, NY
WSLO-FM — North Country Public Radio | Malone, NY
WXLU-FM — North Country Public Radio | Peru, NY
WSLL-FM — North Country Public Radio | Saranac Lake, NY
WXLS-FM — North Country Public Radio | Tupper Lake, NY
WSLZ-FM — North Country Public Radio | Cape Vincent, NY
WSLG-FM — North Country Public Radio | Gouverneur, NY
WXLD-FM — North Country Public Radio | Lowville, NY
WSLJ-FM — North Country Public Radio | Watertown, NY
North Carolina
WFAE-FM | Charlotte, NC
WUNC-FM | Chapel Hill, NC
WCQS-FM — Blue Ridge Public Radio | Asheville, NC
WTEB-FM — Public Radio East - News and Ideas | New Bern, NC
WHQR-FM | Wilmington, NC
WFQS-FM — Blue Ridge Public Radio | Franklin, NC
WMQS-FM — Blue Ridge Public Radio | Murphy, NC
WFHE-FM | Hickory/Charlotte, NC
WFSS-FM — North Carolina Public Radio | Fayetteville, NC
WRQM-FM — North Carolina Public Radio | Rocky Mount/Wilson, NC
WBUX-FM — North Carolina Public Radio | Buxton, NC
WUND-FM — North Carolina Public Radio | Manteo, NC
WUNW-FM — North Carolina Public Radio | Welcome, NC
North Dakota
KDSU-FM — Prairie Public--Mixed News and Classical & Roots, Rock, and Jazz | Fargo/Moorhead, ND
KCND-FM — Prairie Public--News and Classical | Bismarck, ND
KPPD-FM — Prairie Public--News and Classical | Devils Lake, ND
KUND-FM — Prairie Public--News and Classical | Grd Forks/Devils Lk, ND
KPRJ-FM — Prairie Public--News and Classical | Jamestown/Bismarck, ND
KDPR-FM — Prairie Public--News and Classical | Dickinson, ND
KMPR-FM — Prairie Public--News and Classical | Minot, ND
KPPW-FM — Prairie Public--News and Classical | Williston, ND
Ohio
WKSU-HF — Ideastream Public Media | Kent, OH
WCPN-FM — Ideastream Public Media | Cleveland, OH
WKSU-FM — Ideastream Public Media | Kent, OH
WOSU-FM | Columbus, OH
WOUB-FM | Athens, OH
WVXU-FM — Cincinnati Public Radio | Cincinnati, OH
WYSU-FM | Youngstown, OH
WKRJ-FM — Ideastream Public Media | New Philadelphia, OH
WNRK-FM — Ideastream Public Media | Norwalk, OH
WKSV-FM — Ideastream Public Media | Thompson, OH
WKRW-FM — Ideastream Public Media | Wooster, OH
WOUC-FM | Cambridge, OH
WOUH-FM | Chillicothe, OH
WOUL-FM | Ironton, OH
WOUZ-FM | Zanesville, OH
WMUB-FM | Oxford/Dayton, OH
Oklahoma
KOSU-FM | Stillwater/Oklahoma City, OK
KOSN-FM | Ketchum, OK
KOSR-FM | Stillwater, OK
Oregon
KCPB-FM — Coast Community Radio--KCPB | Warrenton/Astoria, OR
KOPB-FM — Oregon Public Broadcasting | Portland, OR
KSJK-AM — Jefferson Public Radio--News & Information | Talent, OR
KOAC-FM — Oregon Public Broadcasting | Astoria, OR
KTMK-FM — Oregon Public Broadcasting | Tillamook, OR
KOBK-FM — Oregon Public Broadcasting | Baker City, OR
KOBN-FM — Oregon Public Broadcasting | Burns, OR
KOGL-FM — Oregon Public Broadcasting | Gleneden Beach, OR
KHRV-FM — Oregon Public Broadcasting | Hood River, OR
KOJD-FM — Oregon Public Broadcasting | John Day, OR
KTVR-FM — Oregon Public Broadcasting | La Grande, OR
KOTD-FM — Oregon Public Broadcasting | The Dalles, OR
KETP-FM — Oregon Public Broadcasting | Enterprise, OR
KOAC-AM — Oregon Public Broadcasting | Corvallis, OR
KOPB-AM — Oregon Public Broadcasting | Eugene/Springfield, OR
KRBM-FM — Oregon Public Broadcasting | Pendleton, OR
KOAP-FM — Oregon Public Broadcasting | Lakeview, OR
KOAB-FM — Oregon Public Broadcasting | Bend, OR
KRVM-AM — Jefferson Public Radio | Eugene/Springfield, OR
KTBR-AM — Jefferson Public Radio | Roseburg, OR
KAGI-AM — Jefferson Public Radio | Grants Pass, OR
Pennsylvania
WHYY-FM | Philadelphia, PA
WESA-FM | Pittsburgh, PA
WITF-FM | Harrisburg, PA
WPSU-FM — Penn State Public Broadcasting | State College/University Park, PA
WYPM-FM | Chambersburg, PA
WPSX-FM — Public Media for Central Pennsylvania | Kane, PA
South Carolina
WRJA-FM — South Carolina Public Radio | Sumter/Columbia, SC
WNSC-FM — South Carolina Public Radio | Rock Hill, SC
WJWJ-FM — South Carolina Public Radio | Beaufort/Hiltn Head, SC
WHMC-FM — South Carolina Public Radio | Conway/Myrtle Beach, SC
WLJK-FM — South Carolina Public Radio | Aiken, SC
South Dakota
KAUR-FM — Minnesota Public Radio | Sioux Falls, DS
Tennessee
WPLN-FM | Nashville, TN
WUTC-FM | Chattanooga, TN
WHRS-FM | Cookeville, TN
WTML-FM | Tullahoma, TN
Texas
KUHF-FM — Houston Public Media | Houston, TX
KUT-FM | Austin, TX
KETR-FM | Commerce, TX
Utah
KCPW-FM | Salt Lake City, UT
KUER-FM | Salt Lake City, UT
KUSU-FM — Utah Public Radio | Logan, UT
KUQU-FM | Enoch, UT
KUEU-FM | Logan, UT
KUXU-FM | Monroe, UT
KUOU-FM | Roosevelt, UT
KUHU-FM | Monticello, UT
KUSR-FM — Utah Public Radio | Logan, UT
KUST-FM — Utah Public Radio | Moab, UT
KCEU-FM — Utah Public Radio | Price, UT
KUSL-FM — Utah Public Radio | Richfield, UT
KUSK-FM — Utah Public Radio | Vernal, UT
Vermont
WVPS-FM — Vermont Public Radio | Burlington, VT
WXLQ-FM — North Country Public Radio | Bristol, VT
WVBA-FM — Vermont Public Radio | Brattleboro, VT
WBTN-FM — Vermont Public Radio | Bennington, VT
WRVT-FM — Vermont Public Radio | Rutland, VT
WVPA-FM — Vermont Public Radio | St Johnsbury, VT
WVPR-FM — Vermont Public Radio | Windsor, VT
Virginia
WVTF-FM — Radio IQ | Roanoke, VA
WQIQ-FM — Radio IQ | Spotsylvania, VA
WRIQ-FM — Radio IQ | Charles City, VA
WLUR-FM — Radio IQ | Lexington, VA
WIQR-FM — Radio IQ | Lexington, VA
WEHC-FM — Radio IQ | Emory, VA
WVTR-FM — Radio IQ | Marion, VA
WISE-FM — Radio IQ | Wise, VA
WVTW-FM — Radio IQ | Charlottesville, VA
WVTU-FM — Radio IQ | Charlottesville, VA
Washington
KUOW-FM | Seattle, WA
KWSU-AM — Northwest Public Radio--NPR News | Pullman/Moscow, WA
KQOW-FM | Bellingham, WA
KUOW-AM | Tumwater, WA
KSWS-FM — Northwest Public Radio | Chehalis, WA
KLWS-FM — Northwest Public Radio | Moses Lake/Ephrata, WA
KMWS-FM — Northwest Public Radio | Mt Vernon, WA
KQWS-FM — Northwest Public Radio | Omak/Okanogan, WA
KWWS-FM — Northwest Public Radio | Walla Walla, WA
KYVT-FM — Northwest Public Radio | Yakima, WA
Wisconsin
WUWM-FM | Milwaukee, WI
France
WRP-HD —World Radio Paris | Paris, France
Guam
KPRG-FM | Mangilao, Guam
The New Yorker Radio Hour
The New Yorker Radio Hour is a weekly program presented by the magazine’s editor, David Remnick, and produced by WNYC Studios and The New Yorker. Each episode features a diverse mix of interviews, profiles, storytelling, and an occasional burst of humor inspired by the magazine, and shaped by its writers, artists, and editors. This isn’t a radio version of a magazine, but something all its own, reflecting the rich possibilities of audio storytelling and conversation.
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Transcripts are posted to individual episode pages as they become available.
WNYC is funded by sponsors and member donations